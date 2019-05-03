Последнее обновление: 03.05.2019 17:45

Загрузка отелей на Шри-Ланке упала на 70%

Уровень заполняемости отелей на Шри-Ланке после серии терактов 21 апреля снизился на 70%, сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на президента Ассоциации отелей Шри-Ланки Санатха Укватте.

Ранее сообщалось, что туристический поток в столицу может сократиться на 50%. При этом сам Укватте ранее заявлял, что туристический сектор Шри-Ланки в нынешнем году может потерять порядка 1,5 миллиарда долларов.

"Гостиничный бизнес в опасности, мы столкнулись с серьезными трудностями", - заявил Укватте газете.

По словам главы ассоциации, клиенты отменили существенную долю броней после того, как многие страны предостерегли своих граждан от поездок на Шри-Ланку. Он также отметил, что власти страны решили создать подкомитет правительства для решения проблем, с которыми столкнулась гостиничная индустрия.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.

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