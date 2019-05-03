Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса.

Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования. «В течение семи десятилетий НАТО защищало [наш] образ жизни и его базовые ценности: свободу, демократию и верховенство закона. Это делает работу верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе одной из самых сложных и самых важных военных должностей в мире», - сказал генсек альянса.

Столтенберг напомнил, что существование НАТО началось со «сдерживания Советского Союза», продолжившись миссиями на Балканах, борьбой с террористическими группировками в Афганистане.

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Генерал Тод Уолтерс ранее командовал американскими Военно-воздушными силами в Европе и Африке. Уолтерс принимал активное участие в операциях США на Ближнем Востоке, начиная с операции «Буря в пустыне» в год вторжения сил Саддама Хусейна в Кувейт. В составе ВВС США он обеспечивал поддержание бесполетных зон над Ираком в 1990-е годы и участвовал в операции «Несокрушимая свобода», развернутой после терактов 11 сентября. На посту главкома НАТО в Европе 3 мая он сменил генерала Кертиса Скапаротти, занимавшего пост с 2016 года.