Выдача паспортов РФ в Украине является повторением грузинского сценария

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили заявила, что для Грузии сценарий с выдачей российских паспортов очень знаком и в ее стране знают, к чему это приводит. Об этом она сказала во время беседы с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом, сообщает пресс-служба министерства.

"Фактически президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годов в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части Донбасса. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий и известно, к чему он приводит ", - сказала Цихелашвили.

По ее словам, очевидно, что украинские партнеры тоже хорошо понимают, для чего России нужны такие шаблонные меры - именно для оправдания других нелегитимных действий под предлогом так называемой "защиты интересов своих граждан".

"К сожалению, мы это все уже видели, в том числе, во время агрессии в 2008 году. Надеюсь, подобного не произойдет в Украине, которая за последние годы и так перенесла много испытаний. Но, понятно, что это очень тревожный сигнал о том, что Россия не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости наращивания наших усилий и усилий наших международных партнеров для противостояния - мирного, но очень принципиального - бесчеловечной, милитаристской политике Российской Федерации" , - подчеркнула министр Грузии.

Со своей стороны, Черныш подчеркнул важность грузинского опыта для прогнозирования дальнейших шагов Российской Федерации и противодействия таким шагам.

"Я считаю, что Украина не может признавать паспорта, выдаваемые Российской Федерацией нашим гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. И как показывает опыт Грузии, выдача паспортов никак не повлияет на социально-экономическое положение оккупированных территорий и не улучшит благосостояние населения, вынужденного оставаться в оккупации. Сейчас наше министерство готовит ряд предложений для изменений законодательства относительно непризнания Украиной соответствующих документов", - отметил Черныш.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на упрощенный порядок получения российского паспорта могут претендовать жители ОРДЛО, а также граждане Украины, которые в марте 2014 года проживали в Крыму. В МИД Украины осудили решение Кремля об упрощенном порядке предоставления российского гражданства гражданам Украины, заявив, что это грубое нарушение норм международного права и государственного суверенитета Украины.

Также в ответ на указ президента РФ Украина безотлагательно обратилась к международному сообществу по поводу экстренного заседания Совета безопасности ООН. Решение РФ о паспортизации украинских граждан вызвало негативную реакцию международного сообщества.