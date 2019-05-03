Пентагон предупредил о риске роста числа военных баз Китая за рубежом

Китайские власти могут начать создавать новые военные базы за рубежом для обеспечения безопасности своих экономических проектов. Соответствующее предположение содержится в докладе Пентагона о военном потенциале КНР, впоследствии эти данные будут представлены конгрессу.

Доклад, замечает Reuters, последовал за первой официальной публикацией Пекином своей «Белой книги» по арктической политике. В этом документе Китай изложил планы по развитию судоходных путей, открытых в результате глобального потепления, для формирования «Полярного шелкового пути» в Арктическом регионе.

Подобное расширение китайской деятельности может привести к увеличению военного присутствия страны в Арктике, включая развертывание подводных лодок в качестве средства сдерживания ядерных атак, говорится в докладе, опубликованном на сайте Пентагона.

Кроме того, растущий экономический, дипломатический и военный вес Китая, отмечается в документе, руководители страны «используют для установления регионального превосходства и расширения международного влияния КНР». «Прогресс Китая в реализации таких проектов, как «Один пояс, один путь», вероятно, приведет к необходимости [расширения] военного базирования за рубежом для обеспечения безопасности этих проектов», - отметили в Пентагоне.

На данный момент, согласно материалам документа, у Китая есть только одна зарубежная военная база — в Джибути. Она была открыта в августе 2017 года. Теперь же, полагают в американском военном ведомстве, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы «в странах, с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», например в Пакистане, а также в государствах, в которых уже «существует прецедент размещения иностранных военных».

«Согласно материалам СМИ в 2018 году, — говорится в докладе Пентагона, — Китай стремится увеличить число своих военных баз и расширить доступ на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и западную часть Тихого океана». О каких именно сообщениях идет речь, в ведомстве не пояснили.

Соединенные Штаты и их союзники, в свою очередь, замечает Reuters, расширяют присутствие своих Военно-морских сил в Восточной Азии. Это включает в себя усиленное патрулирование со стороны передовых американских патрульных противолодочных самолетов P-8 Poseidon с территорий Сингапура и Японии.

С Китаем США, подчеркнули в докладе эксперты, «будут конкурировать с позиции силы, одновременно поощряя КНР к сотрудничеству с Соединенными Штатами по вопросам безопасности, в которых интересы США и Китая совпадают».

Прежде американские власти заявляли о необходимости подключить к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) «все заинтересованные стороны», в том числе Китай. Этот договор Россия и США заключили в 2010 году, через год он вступил в силу. В Пекине на инициативу американских властей пока никак не отреагировали.