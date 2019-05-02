Глава Минсвязи Беларуси усомнился в отмене роуминга с Россией в 2019 году

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган заявил, что сомневается в возможности отмены роуминга с Россией до конца текущего года.

Глава ФАС Игорь Артемьев 24 апреля выразил надежду, что роуминг между Россией и Беларусью будет отменен в конце года.

"Не готов сказать, что это (отмена роуминга - Прим. ред.) будет в этом году. Хочу обратить внимание, что Евросоюз шел к этому 7 лет" - сказал белорусский министр журналистам.

Он отметил, что проработкой вариантов отмены роуминга между странами занимаются и государственные регуляторы, и операторы. Глава Минсвязи указал на важность скоординированной работы, чтобы "с наименьшими потерями" добиться результата. По его словам, разработаны два варианта решения вопроса, но согласованного обеими сторонами пока нет.

По словам министра, позиция белорусской стороны заключается в том, чтобы двигаться к отмене роуминга плавно и поэтапно, чтобы на каждом этапе оценивать результаты и влияние решений на отрасль.

Шульган рассказал, что, в частности, рассматривался вариант снижения стоимости звонков в роуминге на 30% на первом этапе, что также важно для пользователей. Вместе с тем, продолжил он, есть вариант движения "практически до нуля". Министр выступил за синхронизацию тарифов с российской стороной, "упорядочение цены и прозрачности для пользователя, чтобы он понимал, за что он платит".

"Предлагалось установить ноль (рублей - Прим. ред.) за входящие. Белорусов, находящихся в роуминге, в среднем миллион. Россиян, которые приезжают к нам, 5 миллионов. Вот этот "ноль" для 5 миллионов (россиян в роуминге - Прим. ред.) ложится на 10 миллионов белорусских абонентов, а за наш 1 миллион - распределяется на примерно 80 миллионов абонентов (в РФ - Прим. ред.) Решите сами, кому удобнее и безболезненнее", - добавил министр.