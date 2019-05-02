Последнее обновление: 02.05.2019 17:21

США готовы ускорить выдачу лицензий на экспорт СПГ в Европу

США готовы ускорить и облегчить процесс получения лицензий на экспорт сжиженного природного газа в Европу, заявил в четверг посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Посол вместе с министром энергетики США Риком Перри принимают участие в дискуссиях по торговле СПГ между ЕС и США в Брюсселе.

"Когда речь идет о том, чтобы преодолевать бюрократию, министр Перри всегда был впереди, он лично курирует весь процесс и сделает получение лицензии быстрым и простым для любого законного покупателя СПГ из США", - заявил американский постпред при ЕС.

В ЕК в четверг заявили, что импорт газа, по прогнозам, увеличится в ближайшие годы. Его внутреннее производство сокращается, а спрос, по прогнозам, останется на сопоставимом уровне.

С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 миллиарда кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%. При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале этого года.

США активно продвигают на европейский рынок свой СПГ, называя его альтернативой российским поставкам газа, в том числе в рамках проекта "Северный поток-2".

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