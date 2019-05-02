ICAN сообщила о покупке новых ракет США перед выходом из ДРСМД

После объявления о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США потратили на новые ракеты более миллиарда долларов. Об этом сообщает информагентство AFP в четверг, 2 мая, со ссылкой на движение "Международная кампания по запрещению ядерного оружия" (ICAN), отмеченное в 2017 году Нобелевской премией мира, и организацию PAX.

По их данным, за три месяца, прошедших после того, как США пригрозили выходом из ДРСМД, Вашингтон заключил договора с шестью оборонными компаниями. Общая стоимость контрактов составила 1,1 млрд долларов. В частности, около половины этой суммы - 537 млн долларов - пришлось на 44 сделки с фирмой Rytheon. С компаний Lockheed Martin США заключили 36 договоров на общую стоимость 268 долларов, а с фирмой Boeing - 4 сделки на сумму 254 млн долларов.

Отказ США от ДРСМД стал "отправной точкой для новой холодной войны", считает глава ICAN Беатрис Фин. В то же время экспертам точно неизвестно, относятся ли все заказанные с 22 октября 2018 года по 21 января 2019 года ракеты к категориям, запрещенным ДРСМД.

Договор о ликвидации РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней (1000 - 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По истечении этого срока, 2 февраля 2019 года, американский госсекретарь Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения договора российской стороной.