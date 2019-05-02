В США в мае откроют самый длинный пешеходный мост в Северной Америке

В американском городе Гетлинбург, штат Теннесси, 17 мая откроют самый длинный пешеходный мост в Северной Америке.

"Самый длинный мост в Северной Америке откроется в Теннесси 17 мая", - говорится в сообщении ABC News.

Длина моста Gatlinburg SkyBridge в городе Гетлинбург достигает 207 метров, и это позволит людям увидеть "восхитительные виды" горы Смоуки Маунтенс.

Средняя часть моста будет построена из стекла, поэтому все желающие смогут посмотреть в глубокую долину с высоты в 43 метра.

Отмечается, что самый длинный пешеходный мост в мире находится в швейцарском городе Ранда. Его длина достигает почти 500 метров.