Последнее обновление: 02.05.2019 16:21

В США в мае откроют самый длинный пешеходный мост в Северной Америке

В американском городе Гетлинбург, штат Теннесси, 17 мая откроют самый длинный пешеходный мост в Северной Америке.

"Самый длинный мост в Северной Америке откроется в Теннесси 17 мая", - говорится в сообщении ABC News.

Длина моста Gatlinburg SkyBridge в городе Гетлинбург достигает 207 метров, и это позволит людям увидеть "восхитительные виды" горы Смоуки Маунтенс.

Средняя часть моста будет построена из стекла, поэтому все желающие смогут посмотреть в глубокую долину с высоты в 43 метра.

Отмечается, что самый длинный пешеходный мост в мире находится в швейцарском городе Ранда. Его длина достигает почти 500 метров.

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