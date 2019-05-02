На Индию надвигается циклон "Фани", эвакуировали тысячи людей

На северо-восточное побережье Индии надвигается сильный циклон "Фанни".

Тысячи людей эвакуированы из сел вдоль восточного побережья Индии накануне сильного циклона. Циклон "Фанни" движется в направлении штата Орисса со скоростью ветра до 190 км/ч и, как ожидается, накроет регион в пятницу.

Как отмечается, власть приостановила работу в двух крупных портах на восточном побережье, тысячи спасателей помогают людям эвакуироваться из районов, расположенных в низменной местности. Местные СМИ сообщают, что более 80 поездов, следующих в прибрежные города, отменены.

В состоянии повышенной готовности находятся службы в штатах Андхра-Прадеш и Тамилнад. Сейчас циклон движется вверх с Бенгальского залива, восточнее Андхра-Прадеша.

По данным метеорологического центра столицы штата Бхубанешвар, по меньшей мере 11 районов в штате Орисса пострадают, поэтому людей призвали не выходить на улицы.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Индии также предупредило людей на остальной части восточного побережья Индии о надвигающемся циклоне и посоветовало рыбакам прибрежных городов не выходить в море.

Индийские чиновники заявляют о создании более 850 приютов, которые, как полагают, способны вместить около миллиона человек.

Военно-морской флот, береговая охрана и национальные силы реагирования на катастрофы находятся в состоянии готовности для привлечения к спасению людей.