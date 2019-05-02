На западе Румынии объявлен высший уровень опасности наводнений

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям румынского уезда Караш-Северин объявил красный уровень паводковой опасности в связи с ливнями. Об этом информирует Румынский национальный институт гидрологии.

Он предупредил Инспекторат по чрезвычайным ситуациям и еще целый ряд государственных структур о вероятности возникновения наводнений.

Как отмечается, в результате сильных ливней во всех реках уездов Караш-Северин и Тимиш зарегистрировано стремительное повышение уровня воды.

Министерство внутренних дел Румынии призвало местные органы власти поддерживать постоянную связь с представителями правоохранительных органов и спасательных служб, которые готовы в любой момент оказать необходимую помощь населению.