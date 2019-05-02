В Балтийское море вошла группировка кораблей НАТО

Группировка кораблей НАТО во главе с датским фрегатом "Тетис" вошла в Балтийское море. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Intel Ska & Air.

Датский фрегат сопровождает группу минных тральщиков ВМС Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Германии.

Как следует из данных сервиса MarineTraffic, группировка в ночь на среду прошла через пролив Эресунн. В настоящее время корабли находятся у датского острова Борнхольм.

Восемнадцатого апреля в Балтийское море вошли американский эсминец "Грейвли", который возглавляет группу кораблей НАТО, а также фрегаты ВМС Польши "Пуласки", ВМС Турции "Гекова" и ВМС Испании "Хуан де Бурбон".

За их действиями наблюдают российские военные, организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации.