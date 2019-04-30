Последнее обновление: 30.04.2019 15:21

Лидер оппозиции Венесуэлы объявил о поддержке военными планов свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сказал во вторник, что начал “финальную стадию” плана свержения президента страны Николаса Мадуро, призвав жителей Венесуэлы и военных поддержать его в попытке прекратить “узурпацию” власти действующим режимом.

На видео, опубликованном в твиттере, рядом с Гуаидо стоят люди в военной форме и оппозиционный политик Леопольдо Лопес, находящийся под домашним арестом. По словам Гуаидо, видео было снято на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе.

“Вооруженные силы государства приняли верное решение, и они рассчитывают на поддержку народа Венесуэлы”, - сказал Гуаидо.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в твиттере сообщил, что власти противостоят небольшой группе “предателей-военных”, которые пытаются провести военный переворот.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование