Лидер оппозиции Венесуэлы объявил о поддержке военными планов свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сказал во вторник, что начал “финальную стадию” плана свержения президента страны Николаса Мадуро, призвав жителей Венесуэлы и военных поддержать его в попытке прекратить “узурпацию” власти действующим режимом.

На видео, опубликованном в твиттере, рядом с Гуаидо стоят люди в военной форме и оппозиционный политик Леопольдо Лопес, находящийся под домашним арестом. По словам Гуаидо, видео было снято на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе.

“Вооруженные силы государства приняли верное решение, и они рассчитывают на поддержку народа Венесуэлы”, - сказал Гуаидо.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в твиттере сообщил, что власти противостоят небольшой группе “предателей-военных”, которые пытаются провести военный переворот.