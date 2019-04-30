Сербия и Косово согласились сесть за стол переговоров

Белград и Приштина согласились сесть за стол переговоров ради своего европейского будущего. Об этом сообщило правительство ФРГ после проведения в Берлине в понедельник вечером мини-саммита Западных Балкан, созванного канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Сербия и Косово согласились продолжать свои усилия по введению существующих соглашений и конструктивно участвовать в диалоге для нормализации отношений при посредничестве ЕС с целью достижения всестороннего и окончательного соглашения», - говорится в сообщении.

По информации СМИ, встреча может состояться в июле в Париже.

Лидеры стран Западных Балкан вместе с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президентом Европейской Комиссии и президентом Франции и канцлером Германии, а также премьер-министрами Хорватии и Словении отметили важность окончательного юридически обязательного договора о полной нормализации отношений между Белградом и Приштиной по стабильности в регионе. Такое соглашение является центральным для пути Сербии и Косово в Европу, подчеркнули они. Участники саммита согласились, что такое соглашение должно быть как всеобъемлющим, так и политически устойчивым и способствовать стабильности в регионе. Они подчеркнули важность инклюзивного и прозрачного переговорного процесса, который должен быть дополнен мерами по укреплению доверия.

Участники напомнили о совместной европейской перспективе Западных Балкан. Они высоко оценили успешное подписание соглашения о споре между Грецией и Северной Македонией о названии как показательный пример успешного разрешения конфликтов.

В ходе саммита была достигнута договоренность об активизации усилия в создании региональной экономической зоны согласно заявлению саммита в Софии 2018 года.

Все участники подтвердили свою приверженность сотрудничеству в рамках так называемого Берлинского процесса, центральными элементами которого являются экономическое сотрудничество, свободная торговля, сотрудничество в сфере безопасности, молодежные обмены и примирение.

Участники согласились расширить свое сотрудничество с целью предотвращения радикализации и борьбы с терроризмом, незаконной торговлей легким вооружением и нелегальной миграцией.

Политики подчеркнули свою непоколебимую приверженность демократии, включая центральную роль выборов и парламентских институтов, верховенство права и надлежащее управление, борьбу с коррупцией и организованной преступностью, роль гражданского общества и независимых СМИ. Они согласились, что стабильные реформы имеют центральное значение для европейской перспективы региона и для укрепления устойчивости общества к внутренним и внешним вызовам современности.

Хорватия объявила о намерении организовать саммит ЕС на Западных Балканах во время председательства в ЕС в 2020 году.