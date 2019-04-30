Минск оценил сроки полного восстановления работы нефтепровода "Дружба"

Полное восстановление работы магистрального нефтепровода "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы. Об этом говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

"Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы", - говорится в сообщении "Белнефтехима". Принятые сейчас меры "позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба", поясняет госконцерн.

По информации "Белнефтехима", прибытие чистой российской нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23:00 2 мая, а на НПЗ в Мозыре она поступит не ранее 4 мая.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по магистральному трубопроводу "Дружба" на юге республики, возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля.