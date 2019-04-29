Дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд

Дело о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года, по которому проходят экс-президента Армении Роберт Кочарян и ряд других бывших высокопоставленных лиц, направлено в суд, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры республики Гор Абрамян.

"Осуществляющий надзор прокурор утвердил обвинительное заключение по части Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворгяна. Уголовное дело по событиям 1-2 марта 2008 года направлено в суд первой инстанции Еревана", - написал Абрамян на своей странице в Facebook.

В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу, по которому проходят Кочарян, занимавший тогда должность начальника Генштаба Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.