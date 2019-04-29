Последнее обновление: 29.04.2019 13:14

Более 40% депутатов в парламенте Финляндии избраны впервые

В новом созыве финского парламента 41,5% депутатов избраны впервые, сообщает в понедельник статистическое ведомство страны по итогу прошедших 14 апреля выборов.

"В новом составе парламента 85,5% были муниципальными советниками, 58,5% депутатов были переизбраны, 41,5% избраны впервые. Доля лиц, говорящих на финском или саамском языке в качестве родного, составила 92,5% от числа избранных депутатов, а 7% говорят на шведском. Большинство избранных депутатов (96,5%) работали. Медианный годовой доход избранных депутатов составил 55 401 евро (до налогов, в стране прогрессивная налоговая система)", - говорится в сообщении.

Средний возраст депутатов - 46 лет, причем средний возраст мужчин - 48,8 года, а женщин - 44,1 года.

Ранее министерство юстиции страны сообщало, что впервые в истории Финляндии парламент почти наполовину (46%) представлен женщинами – они получили 92 депутатских мандата из 200 возможных мест в парламенте.

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