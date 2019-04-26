ВТО поддержала Россию в споре с Украиной по транзиту товаров

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил вынесенное в начале апреля 2019 года решение третейской группы, согласно которому претензии Киева по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров признаны необоснованными.

«Украина воздержалась от апелляции данного решения, и с сегодняшнего дня оно окончательно вступило в силу», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики России.

В ведомстве отмечают важность принятого в ВТО решения, так как оно стало прецедентом — до настоящего момента в ВТО отсутствовало «какое-либо толкование» статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), разрешающей входящим в ВТО странам отклоняться от соблюдения принятых на себя обязательств «для защиты существенных интересов своей безопасности... в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях». Между тем Украина в своей жалобе пыталась доказать именно то, что введенные Россией ограничения на транзит украинских товаров нарушают правила ВТО, а потому должны быть отменены. Однако третейская группа заключила, что члены ВТО имеют право принимать меры для защиты национальных интересов, но такие меры могут быть приняты в строго определенных ситуациях, закрепленных статьей XXI ГАТТ.

«Данное решение является выверенным и отражает реальный баланс прав членов организации по защите своей национальной безопасности и их обязанностей по устранению ограничений в международной торговле, как это предусмотрено Соглашениями ВТО», - прокомментировал итоги рассмотрения спора министр экономического развития Максим Орешкин.

По оценке Минэкономразвития, принятое в ВТО решение повышает шансы России на победу в споре с США из-за введенных Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия. В ведомстве полагают, что данное действие властей не укладывается в рамки статьи XXI ГАТТ и защищает не национальные интересы США, а интересы американской металлургической отрасли путем выдавливания с рынка конкурентов.

​​В 2016 году президент России Владимир Путин своим указом полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго. Остальные украинские товары через территорию России в Кыргызстан и Казахстан транзитом доставлять можно, но лишь через Беларусь и только при соблюдении ряда условий, в том числе идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее называл такие ограничения «экономической агрессией» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев.