Квартальные продажи Starbucks превысили прогнозы за счет новых напитков

Starbucks Corp в четверг повысила годовой прогноз прибыли и отчиталась о превысивших ожидания Уолл-стрит квартальных сопоставимых продажах благодаря тому, что новые напитки в США, а также сеть быстрой доставки в Китае привлекли больше клиентов.

Акции крупнейшей в мире сети кофеен, которые с начала года выросли примерно на 20 процентов, после выхода отчета растеряли часть набранного ранее 2-процентного преимущества, но в пятницу могут достигнуть рекордного пика.

Новые напитки и обновленное меню ланчей, ориентированное на повышение посещаемости Starbucks в обеденное время, увеличили сопоставимые продажи в США на 4 процента. Аналитики прогнозировали рост на 3,58 процента. Starbucks также увеличила на 13 процентов число активных пользователей программы лояльности в США, распространив услуги по доставке вместе с UberEats почти на 1.600 кофеен на семи рынках, а также повысила скорость осуществления заказов и оплаты в своем приложении и в кофейнях.

Компания также повысила прогноз скорректированной прибыли на год до $2,75-2,79 на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от $2,68 до $2,73 на акцию. Аналитики прогнозировали в среднем показатель в $2,71 на акцию.

Чистая прибыль, причитающаяся компании, во втором квартале, закончившемся 31 марта, выросла до $663,2 миллиона, или 53 центов на акцию, с $660,1 миллиона, или 47 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 60 центов на акцию, на 4 цента превысив прогноз аналитиков.

Общая чистая выручка выросла на 4,5 процента до $6,31 миллиарда, но оказалась немного ниже прогноза в $6,32 миллиарда.