Украина приостановила транзит российской нефти

Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти, украинская сторона имеет право остановить прием российского сырья, если оно не соответствует показателям качества.

Дополнительной причиной приостановки транзита стал отказ приема оператора словацкого участка "Дружбы" нефти из России по этому нефтепроводу, поскольку из-за этого украинский оператор не может доставить нефть в Словакию.

Украинская сторона также отмечает, что материальные убытки будут возложены на сторону, которая "не выполнила свои обязанности". О восстановлении транзита будет сообщено отдельно.

На прошлой неделе Беларусь пожаловалась российской стороне на то, что по нефтепроводу к ним поступает сырье с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту. Минск заявил, что переработка топлива такого качества может повлиять на работу НПЗ.

По словам замглавы белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, ущерб от недополученной выручки от реализации нефтепродуктов уже составил порядка ста миллионов долларов. К настоящему времени временно остановили транзит по "Дружбе" также Чехия и Польша.

"Транснефть" признала факт наличия повышенного содержания в топливе хлоридов и заявила, что обнаружила источник загрязнения на участке Самара-Унеча.