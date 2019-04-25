Британские парламентарии предупреждают о росте угрозы ядерной войны

Комитет по международным отношениям Палаты лордов парламента Великобритании предупреждает об угрозе ядерной войны. Об этом говорится в докладе комитета, сообщает Independent.

"Отсутствие значимых соглашений о контроле над вооружениями в сочетании с разрывом дипломатических отношений между странами и новыми технологиями повышают вероятность применения ядерного оружия", - говорится в документе.

Как отмечается, комитет обнародовал доклад накануне совещания ООН по вопросам нераспространения ядерного оружия, запланированной на следующей неделе в Нью-Йорке.

"Мы сейчас опасно близки к миру без соглашений о контроле над вооружениями, который прокладывает путь к новой гонке вооружений и повышает риск применения ядерного оружия", - заявил председатель комитета по международным делам палаты лордов британского парламента Дэвид Хауэлл.

Комитет по международным отношениям Палаты лордов считает, что распад отношений между государствами, имеющими ядерное оружие, новые возможности и технологии в сочетании с отсутствием коммуникации и понимание означают, что риск применения ядерного оружия сейчас больше, чем во времена холодной войны.

Среди основных моментов, вызывающих обеспокоенность, в документе названы "недоразумения, просчеты или ошибки, которые могут привести к применению ядерного оружия".

Обеспокоенность вызывает распространение цифровых коммуникаций и использования "неразумной ядерной риторики" в интернете, которая "может привести к недоразумению".

Комитет призвал британское правительство "поощрять более широкий диалог между всеми государствами, обладающими ядерным оружием, по вопросу о ядерной риск и снижать глобальную напряженность".

В докладе рекомендуется сохранить иранское соглашение.

Кроме того, комитет отмечает, чтобы обсуждения в НАТО способствовали либо возрождению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, от которого отказались США и РФ, либо, по крайней мере, позволили избежать развертыванию ракет средней дальности в Европе".