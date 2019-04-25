Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

В штабе Зеленского назвали две «красные черты» для нового президента

При президентстве Владимира Зеленского Украина не будет отдавать свои земли и своих граждан. Такое заявление сделал представитель его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас есть две красные черты: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить, [отдавать] в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдет при президенте Зеленском», - сказал он.

По его словам, новый глава государства считает Крым, вошедший в состав России после референдума в 2014 году, принадлежащим Украине. «Украинский Крым и украинский Донбасс», - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе минских соглашений, представитель штаба Зеленского отметил, что к этим договоренностям сейчас очень многое привязано. «Альтернативы Минску (минским соглашениям. — РБК) пока никто не предложил», — отметил Разумков.

По его словам, важно сделать так, чтобы на момент, когда Украина решит выйти из соглашений, другие страны не смогли отменить введенные ими против России санкции.

«Пока мы будем выходить из Минска и идти в какой-то другой процесс, все санкции пропадут, потому что в Европе тоже есть государства, которые толерантны к Российской Федерации. Этого допустить нельзя», - подчеркнул Разумков.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий выдачу паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин пояснил, что у Москвы нет желания создавать Киеву проблемы, но ситуация в Донбассе «переходит все границы», поэтому этот шаг является вопросом «чисто гуманитарного характера».

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина «беспрецедентным вмешательством» во внутренние дела независимого государства. А в команде избранного следующим президентом страны Владимира Зеленского заявили, что рассчитывают на усиление санкционного и дипломатического давления на Россию.

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