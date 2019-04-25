Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества. Соответствующее письмо опубликовал оператор польского участка магистрального нефтепровода PERN.

Компания обратилась к "Транснефти" с просьбой принять меры, направленные на скорейшее возобновление транзита незагрязненной нефти.

Оператор отметил, что продолжение поставок нефти с содержанием органических хлоридов выше допустимого предела "порождает риск серьезной промышленной аварии". В документе отмечается, что ни один из нефтеперерабатывающих заводов, которые расположены на нефтепроводе "Дружба", не в состоянии принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

От всех клиентов польской компании получен приказ остановить отбор нефти с повышенными показателями содержания хлоридов.

Министерство энергетики Польши заявило, что если ситуация с качеством транзитной российской нефти затянется, то для поставок задействуют резервный канал через порт Гданьска.

"Благодаря использованию запасов нефти будет обеспечена непрерывность переработки и поставок на польский рынок топлива до выяснения причин аварии и очистки системы транспортировки в Польше", - отмечается в сообщении ведомства.

На прошлой неделе возникла проблема с качеством нефти, которая поступает из России в Белоруссию и далее на Запад по магистральному трубопроводу "Дружба". "Транснефть" признала, что содержание в ней хлоридов повышено, и заявила о принятии мер.

23 апреля белорусская делегация провела в Москве переговоры с "Транснефтью", рассчитывая, в частности, обсудить компенсацию за ущерб, который причинен оборудованию белорусских НПЗ из-за загрязненной нефти.

Вместе с тем телеканал "Беларусь 1" сообщил, что в ходе переговоров российская сторона не смогла дать ответа, как собирается разрешить эту ситуацию.