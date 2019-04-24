Путин упростил получение паспортов для "Л/ДНР"

Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям оккупированной части территории Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке. Это предусмотрено указом «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», который подписал российский лидер, сообщается на сайте Кремля.

В частности, в указе говорится, что "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»".

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.