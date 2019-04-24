Nissan снизил прогноз прибыли почти до десятилетнего минимума

Nissan Motor Co снизил годовой прогноз прибыли до почти десятилетнего минимума на фоне слабых показателей в США и ухода Карлоса Гона с поста главы совета директоров.

Японский автопроизводитель ожидает 45-процентного сокращения операционной прибыли за 2018-2019 финансовый год, закончившийся 31 марта, до 318 миллиардов иен ($2,84 миллиарда) по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 450 миллиардов иен из-за расходов, связанных с расширением гарантийных обязательств на транспортные средства в США.

Nissan также сообщил о сокращении продаж после задержания Гона, что привело к снижению прибыли до самого низкого уровня с марта 2010 года.

Хирото Саикава, исполнительный директор Nissan, пересматривает корпоративное управление после смены главы совета директоров и работает над созданием более равных условий взаимодействия с крупнейшим акционером Nissan - Renault.

“Сейчас не время думать об этом”, - сказал Саикава журналистам в понедельник в ответ на сообщение Nikkei о том, что Nissan отклонит интеграционное предложение Renault. - В настоящий момент мы сосредоточены на улучшении финансовых показателей Nissan. Пожалуйста, дайте нам на это время”.

В то время как проблемы Nissan могут поднять вопрос о необходимости более тесного сотрудничества с Renault, японский автопроизводитель, похоже, сопротивляется более тесным связям с партнером, которого он превосходит как по продажам автомобилей, так и по рентабельности.

Nissan планирует опубликовать годовой отчет на 14 мая.