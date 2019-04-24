Правительство РФ вводит плавающую надбавку на НДПИ

Правительство вводит надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акциз на средние дистилляты, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от корректировки обратного акциза на нефть с демпфером. Такое решение было принято на совместном совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака.

Текст протокола опубликован на сайте правительства.

Акциз будет введен по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты: "суррогаты" средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут. При этом будут предусмотрены вычеты для тех нефтепродуктов, которые используются при бункеровке судов, дальнейшей переработке, производстве тепла и электроэнергии.

Фиксированная надбавка к НДПИ составит 75 руб./т при мировых ценах на нефть в диапазоне от $55-57 до $80 за баррель. При ценах на нефть от $80/бар. и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки по формуле с 75 рублей до 204 руб./т.

При этом отмечается, что повышающий коэффициент по НДПИ не распространится на совместные проекты с иностранными компаниями, имеющими зеркальные льготы за рубежом. Сейчас на таких условиях работают "Зарубежнефть" и PetroVietnam - они договорились о зеркальных льготах по НДПИ для совместных проектов в России ("Русвьетпетро") и во Вьетнаме ("Вьетсовпетро"). Кроме того, нефтяные компании взяли обязательство с учетом сезонного роста спроса снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года, "с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость".