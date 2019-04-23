Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

Китай раскритиковал США за отмену разрешения на покупку иранской нефти

Министерство иностранных дел Китая выразило США недовольство решением Вашингтона отменить разрешение на покупку иранской нефти.

Китай является крупнейшим потребителем нефти из Ирана. Общий объем импорта в прошлом году составил 29,27 миллиона тонн, или около 585.400 баррелей в сутки. Это около 6 процентов от общего объема импорта нефти в Китай, согласно таможенным данным.

“Решение США усиливает нестабильность на Ближнем Востоке и международных энергетических рынках”, - сказал пресс-секретарь министерства Гэн Шуан.

Вашингтон заявил, что действие исключений из санкций на покупку иранской нефти прекратится к маю. Это привело к росту цен на нефть и оказало давление на импортеров, вынужденных сократить поставки из Ирана до нуля.

Китай был одной из восьми стран, которые получили исключения из антииранских санкций на импорт нефти в ноябре прошлого года.

По словам представителей нефтеперерабатывающих заводов Китая, иранская нефть обычно более прибыльна по сравнению с аналогичными марками от конкурентов, таких как Саудовская Аравия.

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