Беларусь анализирует ущерб от поступившей некачествнной нефти из России

Беларусь пока анализирует масштабы понесенного ущерба от поступления из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Об этом заявил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи - пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта. Поэтому весь этот блок четко юридически фиксируется с привлечением независимых экспертов, Белорусской торгово-промышленной палаты, чтобы вся необходимая фактура уже была в последующем для претензионной работы", - сказал Сизов, которого цитируют СМИ.

Он подчеркнул, что ситуация очень быстро меняется, и масштаб произошедшего еще не ясен, так как технологическое оборудование герметично. Пока преждевременно говорить о размере ущерба, причиненного в связи с поступлением некачественной нефти, добавил представитель концерна.

Ранее на Мозырском НПЗ заявили, что "плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования".

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по южной ветке трубопровода "Дружба", возникла на прошлой неделе. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Минск запросил на 23 апреля официальную встречу с российской стороной, рассчитывая в том числе обсудить компенсацию за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ.