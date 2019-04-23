Россия дезориентирует GPS-навигацию в Крыму и в Черном море

Россия активно использует технологии дезориентации системы спутниковой навигации GPS в оккупированном Крыму и в Черном море.

Об этом говорится в новом отчете американской неправительственной организации C4ADS, сообщает Голос Америки.

"Технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы около 10 000 раз российским оборудованием электронной войны, в целом, начиная с февраля 2016 года", - говорится в отчете.

Поводом для исследования послужила хорошо задокументированная информация о дезориентации GPS, поступившая от капитана торгового судна в Черном море, рассказал Дейна Говард, президент Фонда защиты навигации.

"Я служил в регуляторе морской навигации США и годами слышал разные сообщения о странных вещах, происходивших в российских водах с GPS. Однако, у нас не было надежных данных до 2017 года, когда капитан торгового судна в Черном море прислал нам доказательства – фото экрана своего компьютера и радара, где его GPS указывал, что он - не в море, а в сорока километрах в местном аэропорту", - указывает Говард.

"Когда мы начали расследовать, то обнаружили, что это случилось почти с 20 другими кораблями и многими другими в Черном море. Поэтому, именно 2017 год, стал первым, когда мы смогли четко сказать, что что-то происходит", - отметил он.

"В целом, мы увидели, что введение в заблуждение российскими навигаторами является гораздо более масштабным и началось гораздо раньше и связано с большим количеством инцидентов, чем было известно общественности", - сказал исследователь C4ADS Томас Ивинг, комментируя результаты исследования.

В целом, исследование выявило более 9 тысяч инцидентов, когда корабли, проходившие в или вблизи вод России, видели свое месторасположение в аэропорту вблизи региона, где они находились. Случаи дезориентации GPS случалось в Черном море, а также в Тихом Океане близ Владивостока и Мурманска на севере России, у Санкт-Петербурга, а также в Москве.

Внимание исследователей привлекли нарушения систем навигации в различных местах.

Чтобы доказать вмешательство России в работу навигационных систем, исследователи совместно с Техасским университетом провели научный эксперимент на Международной космической станции.

"Дезориентация может представлять опасность и были эксперименты, которые показывали, что можно немного изменить курс корабля или машины, и направить их туда, куда есть желание, например, в территориальные воды другой страны, чтобы создать международный инцидент, или, возможно, захватить груз, или людей, находящихся на борту", - говорит аналитик.

Искажая сигналы GPS, Россия однозначно нарушает международные нормы, убежден Говард, в частности, правила Международного союза связи, где говорится, что страны-члены не будут посылать неверные сигналы намеренно.

"Очевидно, здесь речь идет об умышленной отправке неправильного сигнала", - говорит Говард.

Исследования C4ADS показало, что дезориентация GNSS за период, охваченный исследованием, наблюдались практически исключительно в регионах, где расположены секретные объекты, или определенные засекреченные частные резиденции, которые могли быть связаны с очень важными лицами в правительстве России, или где присутствовали очень важные лица российского правительства.

Как отмечается, другие страны, также дезориентируют системы навигации вокруг стратегических объектов, однако, в поведении России есть два важных отличия: она не предупреждает о деятельности по дезориентации GPS, дезориентация затрагивает гораздо более широкий круг лиц вне стратегических объектов.