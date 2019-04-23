Евро слабо дешевеет к доллару, иена дорожает

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс евро умеренно снижается к доллару США, при этом японская иена растет к большинству мировых валют из-за роста напряженности вокруг Ирана.

По состоянию на 9:29 евро стоил $1,1247 по сравнению с $1,1257 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой евро подешевел на то же время до 125,86 иены по сравнению со 126,01 иены по итогам предыдущих торгов.

За доллар к 9:29 давали 111,90 иены против 111,94 иены на завершение торгов в понедельник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.