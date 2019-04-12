Евро дорожает к большинству мировых валют

Курс евро демонстрирует умеренный рост к доллару США и иене, а также к практически всем остальным мировым валютам в ходе торгов в пятницу.

Как пишет агентство Bloomberg, активный рост евро может быть вызван существенными покупками этой валюты в Токио.

Евро завершает неделю в плюсе, даже несмотря на то, что ранее председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги предупредил о рисках замедления экономики еврозоны. "Драги лишь подтвердил приверженность ЕЦБ мягкой денежно-кредитной политике, не став развивать тему, - говорит стратег валютного рынка в Credit Agricole Дэвид Форрестер. - В долгосрочной перспективе мы полагаем, что в случае синхронного спада экономики во всем мире динамика евро будет лучше, чем доллара".

По состоянию на 9:34 евро вырос на 0,3% - до $1,1287 по сравнению с $1,1253 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской поднялся на 0,16% и составил 111,84 иены против 111,66 иены на завершение торгов в четверг, курс евро к иене подскочил на 0,45% - до 126,23 иены по сравнению со 125,66 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт стерлингов подрос к доллару на 0,05% - до $1,3065 против $1,3058 в предыдущий рабочий день. К евро фунт снизился на 0,22%, составив 1,1576 евро по сравнению с 1,1601 евро.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,05%. С начала недели индекс понизился на 0,15%.