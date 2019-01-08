Евро дешевеет к большинству основных валют мира

Евро снижается по отношению ко всем основным валютам мира после публикации негативных данных о промышленном производстве Германии.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, падение стало максимальным с августа 2014 года. Относительно ноября 2017 года объем промпроизводства рухнул на 4,7%. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 0,8%.

К 10:50 евро опустился на 0,28% - до $1,1442 по сравнению с $1,1474 на закрытие рынка в понедельник. К японской валюте евро подешевел на 0,04% и составил 124,69 иены против 124,74 иены на закрытие. Доллар к иене вырос до 108,98 иены по сравнению со 108,72 иены на закрытие предыдущей сессии

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно корзины шести основных мировых валют, поднялся в ходе торгов на 0,3% в надежде на позитивные сигналы с проходящих в Пекине китайско-американских переговоров о торговле. По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.