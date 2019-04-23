Tesla планирует в 2020 году запустить сервис беспилотного такси в США

Компания Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси в США в 2020 году, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление основателя и главы компании Илона Маска.

"Я с большой долей уверенности прогнозирую запуск беспилотного такси Tesla в следующем году. Такие такси будут не во всех юрисдикциях, потому что мы не получим одобрения регулирующих органов повсюду. Но я уверен, что мы получим одобрение регуляторов хотя бы где-то буквально в следующем году", - цитирует телеканал Маска.

По оценкам Маска, число беспилотных такси Tesla на дорогах в следующем году может составить 1 миллион штук. Заказать беспилотное такси можно будет в мобильном приложении.

Маск также предсказал, что, возможно, через два года Tesla сделает автомобиль, у которого не будет руля и педалей.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.