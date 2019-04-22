Последнее обновление: 22.04.2019 16:12

США, Саудовская Аравия и ОАЭ договорились о мерах по поддержке рынка нефти

США, Саудовская Аравия и ОАЭ договорились принять меры во избежание дефицита нефти на мировом рынке после того, как истекут предоставленные Штатами ряду стран исключения из санкций против Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В распространенном ею в понедельник заявлении указывается, что президент США Дональд Трамп принял решение больше не продлять режим исключения из нефтяных санкций против Ирана.

При этом отмечается, что "США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты ... наряду с нашими друзьями и союзниками" намерены сделать все, чтобы на мировом рынке нефти было достаточно предложения.

"Мы договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос удовлетворяется после того, как вся иранская нефть будет устранена с рынка", - говорится в заявлении.

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