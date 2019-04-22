Последнее обновление: 22.04.2019 16:12

Совет Федерации одобрил закон об изоляции Рунета

Совет Федерации в ходе пленарного заседания в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об автономном Рунете. В поддержку документа высказался 151 сенатор, четверо выступили против, а еще один воздержался. Теперь закон должен поступить на подпись российскому президенту.

Законопроект был внесен на рассмотрение в парламент сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы от партии ЛДПР Андреем Луговым в декабре 2018 года. По их словам, цель - обеспечить автономную работу интернета в России на случай, если российские операторы связи будут отключены от глобальной Сети. Авторы подчеркивали, что документ был подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Закон определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, а также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Ответственность за координацию в сфере обеспечения устойчивой работы Рунета возложена на Роскомнадзор.

Ожидается, что закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о шифровании электронной информации с использованием отечественных средств защиты и обязанности операторов пользоваться национальной доменной зоной - начнут действовать с 1 января 2021 года.

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