Автопроизводители инвестируют миллиарды в электромобили, несмотря на слабый спрос

Спрос на электромобили в США остается низким, однако главы компаний, участвующих в нью-йоркском автосалоне, говорят, что намерены инвестировать в их производство миллиарды долларов.

В прошлом году на электро- и гибридные автомобили с подзарядкой от электросети пришлось около 2 процентов от общих продаж. Более трети из них составили машины производства Tesla Inc. США занимают седьмое место по продажам электромобилей в процентном отношении, по данным Международного энергетического агентства.

Аналитик интернет-площадки Autotrader Мишель Кребс ожидает, что продажи электромобилей останутся относительно скромными до того момента, когда улучшатся инфрастуктура зарядных станций и производительность батарей, а цены станут более привлекательными.

“Это будет довольно длинный путь”, - сказала Кребс, добавив, что продажи электромобилей сначала могут вырасти за счет государственных и корпоративных автопарков.

На автосалоне в Нью-Йорке автопроизводители представили более спортивные и необычные модели электромобилей по сравнению с доступными сейчас авто.

Hyundai Motor представила концептуальный электромобиль Mint премиального бренда Genesis. Автомобиль матово-зеленого цвета быстро заряжается и может проехать около 200 миль на полном заряде. Kia показала концепт кроссовера HabaNiro с поднимающимися дверями.

Daimler AG представил новый спортивный внедорожник Mercedes-Benz EQC Edition 1886, который поступит в продажу в следующем году, “и потом в течение следующих пары лет у нас выйдет множество электромобилей”, сказал глава Mercedes-Benz USA Дитмар Экслер.

Jaguar Land Rover начал продавать в США электрический Jaguar I-PACE в конце 2018 года. Пока продажи составляют около 200 авто в месяц.

“Пройдет еще много, много времени до тех пор, пока мы не увидим массовый спрос”, - сказал глава североамериканского подразделения компании Джо Эберхардт.

Jaguar I-PACE стоимостью $70.000 был назван машиной года на нью-йоркском автосалоне.

По дорогам США ездят около 300 миллионов автомобилей с бензиновыми двигателями.

“Никто не будет топить их в океане”, - сказал Эберхардт.