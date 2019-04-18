Статданные из США стимулируют рост доллара к большинству мировых валют

Курс доллара демонстрирует подъем в паре с евро и другими мировыми валютами благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из США. Тем не менее к японской валюте доллар дешевеет.

Укреплению японской нацвалюты способствуют предстоящие длительные пасхальные выходные в странах Европы и США, перед которыми инвесторы предпочитают перевести средства в активы "безопасной гавани".

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в марте подскочили на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с сентября 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал роста показателя на 1%.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 192 тыс. Показатель обновил минимум с сентября 1969 года, что говорит об активном росте американского рынка труда.

В свою очередь слабость евро обусловлена статданными из еврозоны, указавшими на снижение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в валютном блоке в апреле до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте, хотя эксперты ожидали увеличения показателя до 51,8 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,5 пункта, чуть слабее прогнозов, а в сфере услуг показатель упал до 52,5 с 53,3 пункта.

По состоянию на 17:24 евро упал к доллару на 0,43% - до $1,1247 по сравнению с $1,1296 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской иены снизился на 0,16% и составляет 111,88 иены по сравнению со 112,06 иены на закрытие торгов в среду, курс евро к иене упал на 0,62% -до 125,78 иены по сравнению со 126,57 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,27% - до $1,3008 против $1,3043 в предыдущий рабочий день. К евро фунт поднялся на 0,21%, составив 1,1570 евро за фунт по сравнению с 1,1546 евро.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,25%.