Amazon закроет интернет-магазин в Китае

Amazon.com Inc сообщил о намерении закрыть онлайн-магазин в Китае к 18 июля и сосредоточиться на продаже зарубежных товаров и предоставлении облачных услуг в самой густонаселенной стране мира.

По данным исследовательской фирмы iResearch Global, 82 процента китайского рынка электронной торговли в прошлом году контролировались компаниями Alibaba Group Holding, Tmall marketplace и JD.com. Это затруднило Amazon завоевание китайского рынка.

“Мы тесно сотрудничаем с нашими продавцами, чтобы обеспечить плавный переход и обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов, - сказала пресс-секретарь компании. - Продавцы, заинтересованные в продолжении продаж на Amazon за пределами Китая, могут воспользоваться сервисом Amazon Global Selling”.

По словам источников Рейтер, клиенты Amazon в Китае больше не смогут покупать товары у местных магазинов через сайт интернет-гиганта, но смогут делать заказы из США, Великобритании, Германии и Японии через Amazon Global Store.

Представитель Amazon сказала, что компания рассчитывает продолжить рост бизнеса в Китае за счет Amazon Global Store, Global Selling, устройств для чтения электронных книг Kindle, онлайн-контента и подразделения Amazon Web Services, занимающегося облачными вычислениями, продажей услуг хранения данных и вычислительных мощностей предприятиям.