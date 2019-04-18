Россия запретила экспорт нефти в Украину

Россия запретила экспортировать нефть и нефтепродуктов в Украину. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам российского премьера, решение было принято в ответ "на недружественные действия Украины".

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов", - сказал глава кабинета министров.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - заявил председатель правительства.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн", - отметил Медведев.