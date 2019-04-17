Последнее обновление: 17.04.2019 17:05

В Германии к 2030 году 65% электроэнергии должно вырабатываться из возобновляемых источников

По планам правительства ФРГ, к 2030 году 65% электроэнергии в стране должно вырабатываться из возобновляемых источников.

Во вторник на немецком острове Рюген состоялся официальный пуск в эксплуатацию крупнейшего ветропарка в Балтийском море.

Ветропарк Arkona мощностью 385 мегаватт стал четвертым ветропарком ФРГ вдоль балтийского побережья. Он состоит из 60 ветровых турбин, расположенных вдоль восточного побережья Рюгена и дальше в сторону южных берегов Швеции. Ветропарк был возведен за рекордное время - 14 месяцев, на проект было затрачено около 1,2 млрд евро, меньше, чем планировалось.

Согласно подсчетам, вырабатываемой новым ветропарком электроэнергии будет достаточно для обеспечения в среднем 400 тысяч домохозяйств. Наряду с Германией и Норвегией в проекте участвовала Франция. Arkona

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