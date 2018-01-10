В 2018 году возобновляемые источники выйдут на первое место в энергетике ФРГ

Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы.

Для электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического рекорда: 1 января потребности страны в электричестве впервые на 95% обеспечивались возобновляемыми источниками. Это произошло благодаря сильному ветру, проглянувшему кое-где солнцу, а также относительно низкому из-за праздничного дня спросу на электроэнергию.

Практически полный переход 83-миллионой страны на "зеленое электричество" длился, естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1%. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. В 2016 году данный показатель составлял 29%.

По предварительным данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в 2017 году более чем на 15% (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже 20%). Одновременно снизилась выработка электроэнергии из каменного и бурого угля, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта до 37%.

Если возобновляемая энергетика продолжит наращивание производства теми же темпами, указывает генеральный директор BDEW Штефан Капферер, то ВИЭ уже в 2018 году обгонят уголь и станут главным источником электроэнергии в стране. Если же рассматривать раздельно производство электричества из каменного и бурого угля, то ВИЭ уже вышли на первое место.

В любом случае возобновляемая энергетика давно уже обогнала атомную энергетику, от которой Германия решила полностью отказаться к 2022 году: доля АЭС сократилась за год с 13% до 11,6%.

Ветряная и солнечная энергетика в Германии, с одной стороны, периодически весьма удачно дополняют друг друга. С другой стороны, они сохраняют ярко выраженную зависимость от времени года и времени суток. Впрочем, опубликованное в декабре 2017 года исследование Института ветроэнергетики Общества имени Фраунгофера (IWES) показало, что те ветропарки, которые расположены в море, работают значительно более стабильно, чем до сих пор считалось.

Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийском морях немецкие ветропарки устойчиво производят электроэнергию в течение 363 дней в году, т.е. практически круглый год. Поэтому авторы исследования поддержали требования так называемого "Куксхафенского призыва".

В этом документе, принятом в сентябре 2017 года, правительства прибрежных федеральных земель, предпринимательские объединения и профсоюзы обратились к правительству ФРГ с призывом разрешить до 2030 года установку в территориальных водах страны ветрогенераторов суммарной мощностью не в 15, а как минимум в 20 гигаватт, с последующим увеличением лимита к 2035 году до как минимум 30 гигаватт.

Против столь масштабных планов выступают экологи, указывая на угрозу морским экосистемам, а также многие жители прибрежных районов, опасающиеся изменения морского пейзажа и в результате - ущерба для туризма. В то же время установка ветряков на суше тоже все чаще наталкивается на сопротивление местного населения, настаивающего, в частности, на увеличении минимального расстояния между ветрогенераторами и жилыми домами, и природоохранных организаций, обеспокоенных, среди прочего, вырубкой леса.

И это - далеко не единственные вопросы, которые требуют скорейших политических, законодательных решений как на местном и региональном, так и на федеральном уровнях. Поэтому энергетики, подчеркивает "Немецкая волна", - одни из тех, кто с наибольшим нетерпением ждут скорейшего формирования нового правительства ФРГ. Оно должно дать свежие импульсы политике "энергетического поворота" и исправить накопившиеся ошибки.