Последнее обновление: 10.05.2017 18:03

Германия собирается увеличить число резервных электростанций

В Германии, чтобы обеспечить в стране бесперебойное электроснабжение предстоящей зимой, планируют увеличить количество электростанций, находящихся в режиме так называемого "холодного резерва", когда агрегаты выведены из работы, однако обеспечены топливом и готовы к пуску.

Речь идет о мощностях, необходимых для покрытия потребности населения, оцениваемой примерно в 10 тысяч 400 мегаватт, сообщил 8 мая, в Бонне президент Федерального агентства по сетям Йохен Хоман.

Прошлой зимой в резерве находились станции с суммарной мощностью в 5 тысяч 400 мегаватт. Наращивание резерва необходимо, чтобы обеспечить большую безопасность и стабильность работы энергосетей в ситуации, когда при изменении погодных условий электроэнергия из возобновляемых источников может поступать с перебоями, пояснил Й.Хоман.

В 2012 году непривычно сильные морозы привели к значительному росту потребления электроэнергии. В результате компаниям-операторам пришлось задействовать старый угольный генератор в Мангейме.

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