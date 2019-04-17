Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Ранее Минэкономики проинформировало, что Украина планирует внедрить в 2019 году 3 тысячи технических стандартов.

"Минэкономразвития провели анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом ", - цитирует первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива пресс-служба.

Отмечается, что по решению правительства МИД Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соответствующего соглашения и протокола.

Курс на евроинтеграцию является основным внешнеполитическим курсом Украины. В ноябре парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.