СБУ задержала группу диверсантов российских спецслужб

СБУ прекратила деятельность на территории Украины диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ и задержала ее членов. Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Официально сообщаю, что Службой безопасности Украины прекращена деятельность на территории нашего государства диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб РФ в составе 7 человек. Все они задержаны и арестованы. Сегодня утром мы закончили очередной этап этой операции и задержали еще одного человека, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории нашего государства", - сказал Грицак.

По его словам, всего с начала 2017 года на территорию Украины из России и так называемой "ДНР" было направлено несколько автономно действующих диверсионно-террористических групп.

"Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств, для ликвидации офицеров украинских спецслужб", - отметил глава СБУ.