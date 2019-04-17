Газпром нарастил транзит через Украину из-за ремонта газопровода, проходящего через Беларусь

С начала года до середины апреля Газпром проводил плановые ремонтные работы на газопроводе Ямал-Европа, по которому газ идет в ЕС через Беларусь. На этот период были увеличены поставки через ГТС Украины, следует из материалов компании.

Ремонтные работы проводились эксплуатирующими газопровод компаниями — EuRoPol Gaz S.A. на территории Польши и GASCADE на территории Германии с 4 по 11 апреля и с 4 по 13 апреля соответственно, отмечается в материалах. В связи с ремонтными работами поставки газа в направлении из Беларуси в ЕС сократились примерно на 40 млн куб. м в сутки (-36,9%) по сравнению с поставками на период до ремонта. Поставки газа в Украину выросли с 266,3 млн куб. м в сутки (на 3 апреля) до 300 куб. м (на 14 апреля), следует из статистики Газпрома.

С окончанием планового ремонта поставки газа в направлении из Беларуси в ЕС вошли в прежний режим.

Во вторник глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что за последнюю неделю Газпром резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту, уточнив, что причиной стали ремонтные работы на проходящем через Беларусь газопроводе Ямал-Европа.

При этом Коболев объяснил рост транзита газа через Украину на период плановых ремонтных работ на газопроводе Ямал-Европа «надежностью и качественной работой украинской ГТС».

«Это еще раз доказывает: строительство Газпромом обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», - уверен Коболев.

Ранее власти Украины называли строящийся проект «Северный поток-2» (из Россию в Германию через Балтийское море) геополитическим проектом Кремля, который угрожает европейской энергетической и геополитической безопасности.