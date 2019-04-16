К ноябрю в странах ЕАЭС должна заработать система электронных ПТС

Единая система электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает до 1 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.

"Полноформатное, как предусмотрено соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных ПТС и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах", - отметил В.Назаренко.

По его словам, электронные паспорта будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Автовладельцы смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

ЕЭК также отмечает, что полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.