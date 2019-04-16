Туркменистан возобновил поставки газа в Россию. Об этом сообщил в понедельник туркменский информационный портал Orient.tm со ссылкой на собеседников в нефтегазовой отрасли страны.

Позднее эту информацию подтвердили и официальные власти в Ашхабаде - о начале поставок с полудня 15 апреля написал сайт нефтегазового комплекса республики со ссылкой на госконцерн "Туркменгаз".

Согласно информации, поставки продолжаются в рамках действующего 25-летнего контракта с "Газпромом", который был заключен в 2003 году. В марте 2016 года российский газовый монополист разорвал контракт с "Туркменгазом". "Газпром" сослался на "серьезное нарушение контракта" Туркменистаном, а также затребовал пересмотра цены на туркменский газ задним числом - за период с 2010 по 2015 годы.

Ранее в тот же день, 15 апреля, Совет Евросоюза окончательно утвердил изменения в Газовой директиве ЕС. Они распространяют европейские нормы, регулирующие газопроводы внутри объединения, на трубы, ведущие из третьих стран в ЕС. В частности, директива затрагивает "Северный поток-2", по которому газ из России по дну Балтийского моря планируют доставлять в Германию. Изменения требуют, среди прочего, доступа третьих компаний-производителей к "Северному потоку-2".