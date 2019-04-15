Трамп призвал Boeing "исправить" лайнеры 737 MAX и провести их ребрендинг

Президент США Дональд Трамп в понедельник посоветовал Boeing Co решить проблему лайнеров 737 MAX, эксплуатация которых была приостановлена после двух катастроф с участием самолетов этой модели, а затем провести их “ребрендинг”.

“Что я знаю о создании брендов - возможно, ничего (хотя я все же стал президентом!), но на месте Boeing я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил несколько отличных дополнительных характеристик и провел бы ребрендинг самолета с новым названием. Ни один продукт не страдал так, как этот. Но, опять же, откуда мне знать?” - написал Трамп в твиттере.

Поставки самого продаваемого лайнера Boeing были заморожены на фоне глобальной приостановки его эксплуатации после катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта, в результате которой погибли все 157 человек, находившихся на борту.

В начале апреля Boeing сообщил, что планирует сократить месячный объем производства 737 MAX на 20 процентов, дав понять, что не ждет скорого снятия запрета на полеты.