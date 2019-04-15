США применят все возможное для привлечения Мадуро к ответственности - Помпео

США будут использовать все доступные им экономические и политические инструменты, чтобы привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности за кризис в латиноамериканской стране, и ясно дадут понять Кубе и России, что им придется расплачиваться за поддержку Мадуро, сказал в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

“США продолжат использовать все экономические и политические способы в нашем распоряжении для помощи венесуэльскому народу”, - сказал Помпео, выступая в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой.

“Используя санкции, аннулирование виз и другие способы, мы обещаем привлечь режим и всех, кто его поддерживает, к ответственности за коррупцию и подавление демократии”.

Большинство западных стран, включая США, признали законным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, в январе объявившего себя временным президентом страны. В то же время Россия, Китай и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

“Кубинцы тоже должны понять, что продолжающаяся поддержка Николаса Мадуро будет иметь свою цену, - сказал Помпео. - Такой же разговор у нас будет и с россиянами”.

В пятницу Минфин США внес в связанный с Венесуэлой санкционный список еще четыре фирмы и девять судов, некоторые из которых, согласно ведомству, перевозили нефть на Кубу.

Помпео призвал Мадуро уйти с поста и уехать из Венесуэлы, чтобы страна смогла вернуться к нормальному положению дел.

“Я надеюсь, сейчас, когда вы видите этот ужас, когда вы видите эту трагедию, вы подумаете о том, чтобы изменить ваше поведение и покинуть вашу страну”, - сказал Помпео.