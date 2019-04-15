Трамп собрал более $40 миллионов на переизбрание

Президент США Дональд Трамп за первый квартал 2019 года собрал более $40 млн пожертвований на проведение своей предвыборной кампании. Об этом сообщает CNN.

"Кампания по переизбранию Дональда Трампа на пост президента (на выборах в 2020 году - ред.) собрала более $30 млн в первом квартале 2019 года...", - говорится в сообщении.

Средний вклад оценивается примерно в $34,26, при этом почти 99% пожертвований составляли $200 или меньше.

Телеканал уточняет, что предвыборный штаб Трампа уже собрал $40,8 млн наличными. Эта сумма превысила бюджеты демократов сенатора от Вермонта Берни Сандерса ($18,2 млн) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис ($12 млн).

"Стратегия Трампа заключается в том, чтобы собрать как можно больше денег и контролировать национальное обсуждение", - сказал Натан Гонзалес, редактор негосударственного сайта, занимающегося политическим анализом - "Inside Elections".

Как известно, президентские выборы в США назначены на ноябрь 2020 года.