В Беларуси цены производителей промпродукции в марте выросли на 0,6%, с начала года – на 2,1%

Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 102,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,5% и 101,1% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 102,6%, потребительские товары – 100,5% и 101,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 100,3%, с декабрем 2018 г. – 104,5%, в том числе в растениеводстве – 102,4% и 116,3% соответственно, животноводстве – 99,7% и 101,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 100,7%, с декабрем 2018 г. – 97,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 100,9% и 98,7% соответственно, машины и оборудование – 99,9% и 95,4%, прочие работы и затраты – 103% и 96,9% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 99,3%, с декабрем 2018 г. – 101,5%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2019 г. по сравнению с февралем 2019 г. составил 100%, с декабрем 2018 г. – 100,1%.